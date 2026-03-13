Lou Pernaut règle ses comptes avec Jacques Legros au sujet du décès de son papa

Lou Pernaut a réagi vivement le 12 mars sur Instagram après la diffusion d’un extrait du « Jet de Luxe » dans lequel Jacques Legros tenait des propos sur son père, le journaliste disparu Jean‑Pierre Pernaut . La fille du présentateur du 13 heures de TF1 a dénoncé la mise en avant de ces déclarations à l’approche du quatrième anniversaire du décès de son père.

Lou Pernaut a réagi vivement le 12 mars sur Instagram après la diffusion d’un extrait du « Jet de Luxe » dans lequel Jacques Legros tenait des propos sur son père, le journaliste disparu Jean‑Pierre Pernaut. La fille du présentateur du 13 heures de TF1 a dénoncé la mise en avant de ces déclarations à l’approche du quatrième anniversaire du décès de son père.

Jean‑Pierre Pernaut est décédé le 2 mars 2022 à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer du poumon. À l’occasion de cet anniversaire, son épouse, l’ancienne Miss France Nathalie Marquay, et leur fille Lou Pernaut, aujourd’hui âgée de 23 ans, ont publié des hommages sur leurs réseaux sociaux. Lou a notamment partagé un cliché familial accompagné du message : « Quatre déjà, qu’est‑ce que tu nous manques ! Je t’aime mon étoile. »

La publication et la réaction publique de Lou interviennent après la diffusion par l’équipe de l’émission « Tout beau tout neuf » d’un extrait du « Jet de Luxe » de Jordan de Luxe. Dans cet entretien, Jacques Legros — ancien présentateur du journal télévisé de TF1 et aujourd’hui animateur sur RMC et dans « Bonjour avec vous » aux côtés de Christophe Beaugrand — évoquait son ancienne relation professionnelle avec Jean‑Pierre Pernaut.

Un échange ancien ravivé : les propos de Jacques Legros pointés du doigt

Dans l’extrait repris par Cyril Hanouna, Jacques Legros raconte avoir été parfois mal informé par la rédaction sur des interventions supposées de Jean‑Pierre Pernaut : « La rédaction, toute l’équipe du 13 heures, me cachait le fait qu’il essayait d’intervenir sur nos choix », a‑t‑il déclaré. Il a ajouté s’être senti « vexé » et avoir menacé de partir, relatant : « Il n’a qu’à venir faire le journal à ma place. »

Ces confidences ont suscité une vive réaction de Lou Pernaut sur Instagram. Sans citer directement Jacques Legros, elle a accusé les médias de « surfer sur le décès » de son père et a défendu l’image de cet homme, « une personne respectable qui n’a jamais jalousé ni de près ni de loin la carrière de son remplaçant », selon ses mots publiés sur le réseau social.

Lou a également ciblé, sans le nommer, l’animateur qui a partagé l’extrait, en écrivant : « Félicitations aux émissions qui mettent en avant des bêtises pareilles à quelques jours de l’anniversaire de sa mort. Les mêmes émissions qui vous appellent « ma chérie… ». Vous qui étiez là à son enterrement. À bon entendeur… »

Le contexte des obsèques est précisé dans les éléments disponibles : Jacques Legros n’avait pas pu être présent aux funérailles de Jean‑Pierre Pernaut, célébrées le 9 mars 2022 à Paris, tandis que Cyril Hanouna y avait assisté, selon les informations relayées.