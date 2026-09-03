Malawi/Botswana : Sam Penglis nommé directeur des opérations d’uranium de Lotus Resources

La compagnie minière australienne Lotus Resources a annoncé, jeudi 3 septembre 2026, la nomination de Sam Penglis au poste de directeur des opérations de ses projets d’uranium au Malawi et au Botswana. Ingénieur de formation fort de vingt ans d’expérience au sein du géant minier BHP, il occupait cette fonction par intérim depuis la mi-mai.

Sa nomination intervient alors que Lotus Resources cherche à accélérer la montée en puissance de sa mine d’uranium de Kayelekera, au Malawi, relancée en août 2025 après plus d’une décennie à l’arrêt. Au deuxième trimestre 2026, la production s’est établie à 155 900 livres, encore loin de la capacité nominale du site, fixée à 200 000 livres par mois.

M. Penglis avait pris ses fonctions par intérim le 15 mai, après le départ de l’ancien directeur des opérations Mike Da Costa. Sa nomination définitive traduit, selon la direction de Lotus Resources, la confiance accordée à son action depuis le printemps et doit apporter continuité et leadership technique à l’entreprise, alors que Kayelekera se rapproche de ses premières exportations.

Le site a connu plusieurs difficultés opérationnelles depuis sa relance, dont un incident en avril 2026 et des contraintes d’approvisionnement en acide sulfurique, un réactif essentiel au traitement du minerai. Lotus Resources vise désormais l’atteinte de la pleine capacité de production d’ici la fin de l’année.

Un second projet au Botswana

Au-delà du Malawi, Lotus Resources développe également le projet d’exploration uranifère de Letlhakane, au Botswana, où les ressources en uranium sont estimées à 113,7 millions de livres. Le groupe australien avait par ailleurs levé 76,2 millions de dollars australiens en février 2026 pour financer le raccordement électrique du site de Kayelekera, l’optimisation de son usine de traitement et ses besoins en fonds de roulement.

Cotée à la Bourse australienne, Lotus Resources fait partie des sociétés qui misent sur la relance de projets uranifères africains pour répondre à la demande croissante du secteur de l’énergie nucléaire.