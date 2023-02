L’orgelet : 04 astuces naturelles pour soulager ce mal

L’orgelet est une infection bénigne, assez disgracieuse, au niveau des glandes oculaires qui se situent à la base des cils et qui fait gonfler le bord de la paupière. Les orgelets sont surtout des boutons douloureux très difficiles à supporter au quotidien. Heureusement, il existe plusieurs remèdes naturels qui peuvent aider à les soigner. Dans cet article, découvrez les différentes options de traitement naturel pour les orgelets pouvant aider à soulager les symptômes et accélérer la guérison. Vous pouvez utiliser ces astuces dès l’apparition de l’inflammation.

Comme de nombreuses astuces de grand-mère, ces propositions vont vous paraître saugrenue, mais il ne vous coûte rien de les essayer, car elles ont bonne presse dans les livres d’astuces.

L’or

Prenez une bague en or massif et frottez la pendant quelques instants sur un vêtement pour la faire chauffer. Posez-la ensuite quelques secondes sur l’orgelet à soigner et renouvelez cette astuce 3 fois par jour.

L’or, comme le cuivre ou l’argent ont des propriétés sur la santé, et vous pouvez aussi demander en pharmacie des oligoéléments, dont certains sont bénéfiques dans les soins oculaires.

Le thé vert

Il contient en effet des antioxydants qui peuvent aider à réduire l’inflammation et accélérer la guérison. Pour y arriver, il suffit de faire infuser votre sachet de thé vert dans de l’eau chaude, de le laisser refroidir et d’appliquer directement le sachet sur les paupières. Vous pouvez aussi appliquer l’infusion sur votre œil à l’aide d’un coton.

L’argile verte

C’est un peu la star des trousses à pharmacie nature, et l’argile verte ne cesse de dévoiler des trésors pour améliorer notre santé. Vous connaissez d’ailleurs son action purifiante et anti-inflammatoire. En plus d’aider à nettoyer en profondeur l’orgelet, l’argile verte élimine les impuretés et facilite la diminution de la douleur.

Fermez alors bien l’œil et appliquez une petite quantité d’argile verte mélangée à de l’eau sur la zone à soigner. Laisser poser quelques minutes et rincez avec soin. Vous pouvez renouveler l’opération 3 fois dans la journée.

L’aloe vera

L’aloe vera possède des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes qui peuvent aider à soigner les orgelets. Il suffit de couper une feuille en deux pour en prélever le gel et d’appliquer cette pulpe sur la zone affectée.

Par ailleurs, si votre orgelet est conséquent ou très douloureux, nous vous conseillons de vous faire consulter