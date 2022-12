« L’orage est passé… », Tina Glamour réagit après les cadeaux de Carmen Sama à sa mère

Vivement attendue sur la toile depuis la nouvelle polémique liée aux dons de Carmen Sama à sa mère, Tina Glamour a finalement réagi. Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa page Facebook, la mère de feu Dj Arafat a envoyé un message fort à sa belle-fille.

C’est la nouvelle actualité qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive cette semaine. Carmen Sama à l’occasion de la célébration de son anniversaire ce vendredi 16 décembre 2022, a offert un nouveau véhicule flambant neuf et une villa entièrement équipée à sa mère.

»Je viens de réaliser mon plus grand rêve aujourd’hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m’a donné la vie… Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse », a indiqué Carmen Sama après son geste très fort.

Alors que le coût de ses belles surprises à l’endroit de sa mère a déclenché une vive polémique relative aux sources de revenus de la veuve de feu Arafat, une grosse rumeur selon laquelle l’influenceuse aurait également offert une somme de 15 millions à sa belle-mère s’est répandue sur la toile.

Connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, la Djadja Tina Glamour est sortie de son silence pour démentir cette information. « Désolée , ce n’est pas vrai. Carmen ne m’a rien offert », a clarifié Tina Glamour.

Mais contre toute attente, la mère de feu Dj Arafat connue pour ses nombreux déboires avec Carmen Sama a par la suite adressé un beau message à sa belle-fille. La mère de la chine a souhaité un joyeux anniversaire à la veuve de son défunt fils, avant de faire une mise au point qui va sans doute surprendre plus d’un.

»Je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille Carmen. Félicitations pour les cadeaux qu’elle a offerts à sa mère. Un enfant offre un cadeau à ses parents en fonction de ses moyens. Alors, que les internautes arrêtent toute polémique. L’orage est passé. Carmen n’est pas mon ennemi. C’est ma fille. Il y a un enfant entre nous« , a lancé Tina Glamour.

« Je dis bravo à Carmen pour la voiture et autres présents qu’elle a offerts à sa maman qui est bizarrement de la même couleur de peau que moi. Nous avons toutes les deux une teinte de couleur rouge. C’est Rafna qui gagne car ses deux mamans ont chacune une voiture. Le jour où Carmen décide de me faire un cadeau, que ça soit financier ou matériel, cela restera en famille », a confié Valentine Logbo de son vrai nom dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.