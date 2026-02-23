L’opposition s’embarque dans le BUS: des leaders du LD rejoignent la plateforme soutenant Wadagni

Quelques jours seulement après son lancement officiel, la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) continue d’élargir son ancrage politique.

Des figures de premier plan issues du parti Les Démocrates (LD) ont annoncé leur adhésion à cette dynamique, marquant ainsi un rapprochement significatif entre une frange de l’opposition et la structure de soutien au candidat Romuald Wadagni.

La plateforme BUS, lancée à Cotonou comme un cadre de rassemblement informel et apolitique de mouvements, associations et personnalités en soutien à la candidature de Wadagni à l’élection présidentielle d’avril 2026, a rapidement réussi à attirer des leaders identifiés jusque-là comme membres ou proches du parti Les Démocrates.

Cette évolution illustre l’ambition de BUS de dépasser les lignes partisanes classiques en rassemblant des personnalités autour d’un projet politique commun.

Lors de leurs annonces, ces responsables du LD ont expliqué leur décision par une convergence de vues sur les enjeux nationaux et une volonté de contribuer à ce qu’ils qualifient de « dynamique nouvelle » pour le pays.

Leur adhésion traduit également une stratégie d’ouverture de la plateforme, qui se veut inclusive et capable d’intégrer des sensibilités politiques diverses au-delà de ses premières bases de soutien.

Pour les observateurs, ce ralliement en provenance de l’opposition constitue une étape symbolique dans la consolidation de la plateforme BUS, renforçant son profil en tant qu’espace de mobilisation civile et politique en soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour la présidentielle de 2026.

Cette évolution pourrait désormais contribuer à élargir la base de soutien de la plateforme au-delà des cercles partisans traditionnels, en particulier auprès des acteurs sociaux et des organisations structurées qui voient en BUS une alternative pragmatique aux modes d’alignement politique habituels.

