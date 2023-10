L’OMS appelle à un couloir humanitaire vers Gaza, face à la crise médicale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel pressant en faveur de l’ouverture d’un couloir humanitaire vers la bande de Gaza, en proie à des bombardements israéliens après les attaques du Hamas en Israël. L’objectif est d’acheminer des fournitures médicales essentielles vers une population qui souffre des conséquences dévastatrices du conflit en cours.

La situation dans la bande de Gaza atteint un point critique alors que les hostilités entre le mouvement islamiste Hamas et Israël font rage. Après des attaques du Hamas ayant causé des centaines de morts en Israël, les forces israéliennes ont imposé un bouclage strict autour de Gaza, entravant gravement l’accès à l’aide humanitaire vitale, y compris les fournitures médicales essentielles.

Ce mardi, l’OMS a lancé un appel urgent en faveur de l’ouverture d’un couloir humanitaire vers la bande de Gaza pour permettre la livraison de fournitures médicales cruciales à une population en détresse. Un porte-parole de l’OMS a souligné lors d’un briefing à l’ONU à Genève que cette mesure était essentielle pour répondre aux besoins médicaux pressants des civils touchés par les combats.

- Publicité-

L’OMS a également confirmé qu’elle était engagée dans des pourparlers avec toutes les parties impliquées dans le conflit afin de faciliter la mise en place de ce couloir humanitaire et de garantir un accès sans entrave à l’assistance médicale.

La crise médicale dans la bande de Gaza est devenue alarmante, avec de nombreux hôpitaux surchargés et des pénuries de médicaments et d’équipements médicaux. Les civils, dont de nombreux enfants, sont pris au piège de la violence et ont désespérément besoin d’une aide médicale adéquate.