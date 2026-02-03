Lolo Ferrari : sa maison abandonnée inquiète les voisins 26 ans après sa mort

Le 5 mars prochain marquera 26 ans depuis la mort de Lolo Ferrari et sa maison de Grasse, désormais abandonnée, continue d’attirer des visiteurs malgré les plaintes des riverains : vidéos d’explorations urbaines, objets personnels encore sur place et dégradations répétées ont poussé la municipalité à engager une procédure pour faire murer le bâtiment. Ce lieu, resté en l’état depuis le décès de l’ancienne actrice, cristallise curiosité médiatique et exaspération locale.

Ève Vallois, connue sous le nom de scène Lolo Ferrari, est décédée à l’âge de 37 ans dans sa demeure située près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. L’autopsie avait conclu à une overdose médicamenteuse liée à un mélange d’antidépresseurs, d’antipsychotiques et d’anxiolytiques. Son ex-conjoint, Éric Vigne, avait été mis en examen puis finalement bénéficiaire d’un non-lieu en 2007, décision qui s’est accompagnée de dommages et intérêts.

Figure médiatique et ancienne actrice de films pour adultes, Lolo Ferrari s’était fait connaître par son physique très travaillé : au fil de sa carrière elle avait subi de nombreuses opérations esthétiques — près de vingt-cinq interventions selon les éléments médiatiques — visant à modifier poitrine, yeux, lèvres et nez. Elle repose aujourd’hui à Grasse, commune où elle est décédée, et sa maison est restée telle qu’au moment de son départ.

La maison de Lolo Ferrari : entre curiosité et nuisance

Les adeptes de l’Urbex ont fait de cette demeure un site régulièrement visité. L’Urbex, pratique consistant à explorer des lieux abandonnés sans autorisation, a multiplié les incursions dans la propriété : vidéos et photos publiées en ligne montrent des véhicules appartenant à l’artiste toujours présents sur place, une piscine vidée envahie par la végétation et de nombreux effets personnels laissés tels quels.

À l’intérieur, des images et témoignages font état d’objets intimes et quotidiens encore visibles : télévision, brosse à dents, robes de chambre, machine à laver, faux-ongles et même un plateau-repas. Ces éléments, figés dans le temps, alimentent la curiosité des internautes et des explorateurs clandestins mais posent un véritable problème pour les habitants du voisinage.

Les allers-retours répétés dégradent la propriété et génèrent un sentiment d’insécurité pour les riverains. Interrogée par nos confrères de France 3, Chantal déclare : « Ça fait des années que ça dure, que c’est incessant. » Une voisine citée par Nice-Matin ajoute : « C’est la maison de l’horreur, il n’y a rien à voir, tout est délabré. Je vis avec une partie des volets fermés, et je ne laisse pas ma petite fille jouer seule dans le jardin. »

