Lolo Beauté lâche encore une bombe: « J’ai décidé de ne plus porter de caleçon, parce que … »

Après sa grosse bourde qui scandalise la toile, Lolo Beauté continue de faire parler d’elle malgré les nombreuses critiques et sanctions auxquelles elle fait face. Dans un nouveau direct, la sœur de Camille Makosso a annoncé qu’elle prépare de nouveaux buzz qui pourraient secouer toute la Côte d’Ivoire.

La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté fait la une des médias depuis quelques jours à cause d’une grosse bourde. La chérie de Tiesco a choqué la toile après avoir laissé tomber sa serviette alors qu’elle était en pleine séance d’épilation en direct sur ses réseaux sociaux. La séquence de cette grosse bourde de l’influenceuse a fait des vagues sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreuses vagues d’indignations.

Mais tout porte à croire que Lolo Beauté n’a pas regretté cet acte ignoble qui lui a même valu des sanctions de la part de la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Alors que la toile semble se concentrer ces dernières heures sur un autre buzz, celui lié à l’infidélité de l’ancien footballeur Serey Die, la blogueuse est montée au créneau ce jeudi pour souffler de nouveau sur la braise.

Loin de se voir reléguer au second plan, Lolo Beauté a décidé de déclarer la guerre à Serey Dié et de préparer de nouveaux coups pour faire parler d’elle. Elle a ainsi annoncé qu’elle ne portera plus de caleçon. « J’ai décidé de ne plus porter de caleçon, parce que ce que je cache est déjà au-dehors. Celles qui essaieront de me barrer la route, on va se déchirer nos soutiens, parce que je ne porte plus de caleçon. Visiblement, l’affaire de mon kpétou ne suffit pas. Je ne sais pas quel accident peut encore m’arriver », a-t-elle déclaré.

Visiblement prête à tout pour ne pas quitter les radars, celle qui se fait critiquer ces derniers jours a annoncé qu’elle compte bientôt voyager en Dubaï pour créer d’autres séries de buzz.

« Je vous annonce que d’ici 10 jours, je serai à Dubaï pour aller faire la publicité des voitures de luxe. C’est maintenant que je dois manger grâce à mon kpétou. Désormais, on lutte pour les buzz, surtout moi Lolo Beauté. Après Dubaï, j’irai en Tunisie pour aller me refaire le kpétou. Parce que lorsque je regarde mon kpétou, ça me plaît plus. Trop d’hommes l’ont déjà regardé. Je vais payer 2500 euros pour me refaire un autre kpétou et les fesses également. Vous m’avez mise dans quelque chose de dangereux. Ce que je vais vous montrer sur la toile, vous ne connaissez pas encore », a-t-elle déclaré.

Très vite, ces propos ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions mitigées de la part des internautes. Si certains ont salué le courage de Lolo Beauté et son désir de rester au premier plan, d’autres ont critiqué son attitude et sa volonté de faire parler d’elle à tout prix.