Lola et Florian de L’amour est dans le pré victimes d’un incendie sur leur exploitation avec des tonnes d’eau utilisées pour maîtriser le feu

L’amour est dans le pré , célèbre émission de télé-réalité diffusée sur M6 depuis 2006, met en lumière le quotidien de producteurs agricoles français à la recherche de l’amour. Si le programme, emblématique pour son authenticité et sa bienveillance, séduit par ses histoires humaines, la réalité derrière les caméras peut parfois s’avérer particulièrement difficile. C’est notamment le cas pour Lola et Florian, couple formé lors de la quinzième saison, qui traverse actuellement une crise majeure liée aux conditions climatiques extrêmes dans leur ferme située en Creuse.

Suite à de fortes chaleurs qui frappent l’Hexagone, le couple a partagé sur les réseaux sociaux son désarroi face à la situation hydrologique et environnementale qui affecte gravement leur exploitation. Florian, qui gère un élevage de bovins Limousins malgré une paraplégie, et Lola, ancienne infirmière, font face à d’importants défis qui menacent leur activité et la santé de leurs animaux. Le soleil accablant et la sécheresse prolongée ont transformé leurs terres en un terrain extrêmement vulnérable aux incendies, exacerbant la nécessité d’une vigilance constante.

Ce climat inhabituel a conduit à un incendie le 3 juillet dans l’un de leurs champs à Bazelat, menaçant notamment leurs cultures de maïs, une matière première essentielle à leur production de popcorn sous la marque locale Pop’Creuse. Grâce à l’intervention rapide des pompiers et d’agriculteurs voisins venus en renfort avec de l’eau, le feu a pu être maîtrisé avant de causer des dégâts irréversibles. Ce sinistre, bien que limité, a laissé des traces tant psychologiques que matérielles, soulignant les risques accrus auxquels sont exposés les exploitants agricoles dans ce contexte climatique difficile.

Un départ de feu incontrôlable chez Lola et Florian de L’amour est dans le pré, stoppé par la solidarité locale

Le feu s’est déclaré dans la chaleur suffocante du début juillet, sur une parcelle qui, en période normale, représente une ressource vitale pour la ferme. L’incendie a suscité une mobilisation collective exemplaire : les pompiers ont été rapidement sur place, appuyés par les voisins agriculteurs qui ont utilisé « des tonnes à eau » pour endiguer les flammes. Ce soutien local a évité une catastrophe qui aurait pu anéantir l’exploitation. Depuis cette alerte majeure, le couple vit dans la crainte permanente qu’un nouvel incendie ne se déclenche, mettant en péril le fruit d’une année entière de travail.

Outre ce risque majeur, la sécheresse et la canicule mettent à mal leur cheptel. Les pâturages traditionnels ont été réduits à l’état de surfaces brûlées, obligeant Lola et Florian à recourir à une alimentation de substitution inhabituelle en plein été. Cette situation impose une gestion économique tendue, car les réserves initialement prévues pour les mois d’hiver se trouvent consommées prématurément. Le couple témoigne d’un épuisement face à ce combat contre un climat devenu hostile, avec une insécurité alimentaire pour leurs animaux et une gestion de l’élevage comparable à celle des saisons froides.

Des conditions d’élevage hivernales en plein mois de juillet

La chaleur intense et la famine des pâturages obligent à nourrir les vaches allaitantes comme en hiver, privant les animaux des conditions de bien-être habituelles. Ce stress thermique et alimentaire affecte leur confort et leur santé, ce qui pourrait impacter la production laitière et les performances de l’élevage. De plus, l’incertitude météorologique augmente l’angoisse du couple : une pluie salvatrice se fait attendre depuis des semaines, et cette sécheresse prolongée menace la pérennité même de l’exploitation.

Malgré ces difficultés, Lola et Florian ont cherché à s’accorder des instants de détente. Le week-end précédent, ils ont participé au Marché de l’Amour en Auvergne, un événement festif organisé par Mathieu Ceschin, lequel a rassemblé plusieurs anciens candidats de l’émission. Ces retrouvailles avec Pierre, Frédérique et Laurent ont offert un moment de répit avant de retourner sur leur ferme où la situation reste très préoccupante.