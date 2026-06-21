Loi de finances rectificative 2026 : les réserves des entreprises désormais dans le viseur du fisc

Elle est passée presque inaperçue dans le flot des annonces sociales qui ont dominé les débats à l’Assemblée nationale vendredi. Pourtant, parmi les mesures fiscales de la loi de finances rectificative 2026 adoptée à l’unanimité, l’une d’elles pourrait changer radicalement les règles du jeu pour des milliers d’entreprises béninoises : la taxation des bénéfices distribuables non distribués.

Adoptée vendredi 19 juin 2026 à l’Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2026 contient une mesure fiscale passée relativement inaperçue au milieu des annonces sociales et budgétaires. Elle pourrait pourtant avoir des conséquences importantes pour de nombreuses entreprises béninoises, en particulier les petites et moyennes entreprises : la taxation des bénéfices distribuables non distribués.

Derrière cette formulation technique, le principe est direct. Lorsqu’une entreprise réalise des bénéfices, mais ne les distribue pas à ses actionnaires et ne les réinvestit pas dans ses activités dans un délai de trois ans, ces réserves peuvent désormais être soumises à l’impôt. L’administration fiscale pourra alors appliquer le taux de droit commun, avec les pénalités et intérêts de retard prévus par la réglementation.

Pour les bénéfices non distribués constitués avant l’entrée en vigueur de la loi, une période de régularisation volontaire a été prévue. Les entreprises concernées ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour se mettre en conformité. Celles qui s’engagent dans cette démarche bénéficieront d’un taux réduit de 7,5 %. Au-delà de cette échéance, elles s’exposeront au régime fiscal ordinaire.

Une mesure destinée à faire circuler les réserves

L’objectif affiché est de lutter contre l’accumulation de bénéfices qui restent immobilisés dans les comptes des entreprises sans être ni distribués ni réinjectés dans l’activité économique. Pour le gouvernement, cette mesure doit permettre d’élargir l’assiette fiscale et de mobiliser davantage de ressources intérieures, dans un contexte où le budget de l’État a été revu à la hausse de 8 %.

La disposition vise donc les entreprises qui conservent d’importantes réserves sans justification économique apparente. Elle cherche à encourager soit la distribution des bénéfices, soit leur réinvestissement productif. Sur le papier, la logique est claire et a pour but d’éviter que des profits restent durablement logés dans les bilans sans contribuer directement à l’économie réelle ni aux recettes fiscales.

Mais cette orientation soulève des inquiétudes, notamment pour les PME. Dans son avis transmis à la plénière, le Conseil économique et social a d’ailleurs appelé à ajuster la loi afin de protéger les investisseurs des petites et moyennes entreprises. Cette recommandation n’a pas donné lieu à une modification visible dans le texte adopté.

Le cas particulier des PME

La difficulté tient au profil des entreprises concernées. Au Bénin, comme dans plusieurs pays de la sous-région, les PME ne conservent pas toujours leurs bénéfices pour des raisons d’optimisation fiscale. Beaucoup le font par prudence, en raison d’un accès limité au crédit bancaire, de coûts de financement élevés, de cycles d’activité irréguliers ou de besoins de trésorerie difficiles à anticiper.

Pour de nombreux entrepreneurs, les bénéfices mis en réserve constituent un filet de sécurité. Ils permettent de faire face aux périodes creuses, de financer des commandes, de supporter des retards de paiement ou de préparer un investissement que les banques ne financeraient pas facilement. Dans ce contexte, la thésaurisation n’est pas toujours un choix de confort. Elle peut être une condition de survie.

La loi introduit donc une contrainte nouvelle pour des entreprises déjà exposées à des difficultés de financement. Elle place sur le même plan les sociétés qui immobilisent volontairement des bénéfices sans projet économique identifié et celles qui constituent des réserves pour maintenir leur activité. C’est ce point qui nourrit les principales réserves exprimées autour de la mesure.

Des zones d’ombre dans l’application

La mise en œuvre de cette taxation soulève aussi plusieurs questions pratiques. La première concerne le contrôle du réinvestissement. La loi pose le principe selon lequel les bénéfices non distribués doivent être réinvestis dans l’entreprise dans un délai de trois ans. Mais l’effectivité de ce réinvestissement devra être vérifiée. Cela suppose des critères précis, des pièces comptables fiables et une capacité d’audit suffisante de la part de l’administration fiscale.

La deuxième interrogation porte sur le volume réel des bénéfices non distribués dans les bilans des entreprises béninoises. Aucune estimation publique n’a été communiquée. Sans cette donnée, il est difficile d’évaluer le rendement attendu de la mesure, mais aussi son impact potentiel sur les entreprises concernées.

La troisième question concerne le délai de régularisation. L’échéance du 31 décembre 2026 laisse quelques mois aux entreprises pour examiner leurs comptes, identifier les réserves concernées, décider de les distribuer ou de les réinvestir, puis accomplir les formalités fiscales nécessaires. Pour les grandes entreprises disposant d’une comptabilité structurée, l’exercice peut être maîtrisé. Pour les PME à gestion familiale ou peu formalisée, le calendrier risque d’être plus contraignant.

Un nouveau signal pour les investisseurs

Cette mesure s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la fiscalité sur les revenus du capital. La loi prévoit également que les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières d’entreprises béninoises sont imposables, même lorsque le cédant n’est pas résident au Bénin.

Combinées, ces dispositions modifient l’environnement fiscal des investisseurs. Elles peuvent influencer les décisions d’entrée au capital, de conservation des parts, de distribution des dividendes ou de réinvestissement. Pour les investisseurs étrangers comme pour les actionnaires locaux, la rentabilité d’une participation devra désormais intégrer ces nouvelles obligations.

Les partisans de la réforme défendent l’idée d’un alignement avec les pratiques fiscales observées dans d’autres pays. Ils estiment qu’un système dans lequel des bénéfices peuvent rester durablement non distribués et non réinvestis sans conséquence fiscale crée une zone d’optimisation difficile à justifier. L’argument est recevable. Mais il laisse entière la question de la capacité réelle des PME à absorber cette contrainte sans fragiliser leur trésorerie.

Une période de régularisation décisive

La période ouverte jusqu’au 31 décembre 2026 sera donc déterminante. Les entreprises concernées devront arbitrer entre plusieurs options : régulariser volontairement au taux réduit de 7,5 %, distribuer une partie des bénéfices, justifier leur réinvestissement ou attendre au risque de se voir appliquer le taux de droit commun avec pénalités.

Pour les PME, l’enjeu sera d’abord comptable et fiscal. Il faudra clarifier les réserves accumulées, documenter les investissements réalisés et anticiper les conséquences de la nouvelle disposition sur la trésorerie. Pour l’administration fiscale, l’enjeu sera de faire appliquer la mesure sans créer une pression excessive sur les entreprises les plus vulnérables.

Le véritable test de cette réforme ne se jouera donc pas seulement dans son adoption par les députés. Il se mesurera à sa mise en œuvre, au nombre d’entreprises qui entreront dans la régularisation volontaire, au rendement fiscal obtenu et aux effets observés sur l’investissement des PME au cours des prochains mois.