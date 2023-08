L’Office Togolais des Recettes suspend ses échanges avec le Niger

Les répercussions des sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l’UEMOA au Niger, à la suite du coup d’État militaire, continuent de se faire sentir. Dans un communiqué diffusé récemment, l’Office Togolais des Recettes (OTR) a annoncé la suspension de toutes les transactions commerciales et de services de transit en provenance ou à destination du Niger.

L’OTR, en tant qu’organisme responsable de la collecte des recettes douanières et fiscales au Togo, a pris la décision de suspendre temporairement les échanges commerciaux avec le Niger en réponse aux sanctions régionales visant à restaurer l’ordre constitutionnel dans ce pays voisin. Cette mesure fait partie d’une série de pressions exercées sur les dirigeants putschistes pour qu’ils rétablissent le président légitimement élu, Mohamed Bazoum, à la tête du pays.

Le 30 juillet dernier, la CEDEAO a annoncé un ensemble de sanctions économiques contre le Niger, dans le but de faire pression sur les autorités militaires en place pour qu’elles respectent les principes démocratiques et rétablissent le gouvernement constitutionnel. Parmi ces sanctions figurent des restrictions commerciales et financières, ainsi que des interdictions de voyage à l’encontre des responsables du coup d’État.

