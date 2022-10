Littérature au Bénin: Vidjannagni Kankpè Zannou met sur le marché « Parentés Invisibles »

Le jeune écrivain béninois Vidjannagni Kankpé Zannou a mis sur le marché son premier livre, un recueil de poème intitulé « Parentés Invisibles ». La cérémonie de lancement officiel de ce bouquin a eu lieu dans l’après-midi de ce samedi 22 octobre 2022 dans la salle de conférence de l’immeuble RMS international group à Cotonou.

Un nouveau livre de poche vient de faire son entrée dans les rayons des librairies et bibliothèques du Bénin pour le grand bonheur du public. Intitulé « Parentés Invisibles », ce livre écrit par le jeune Vidjannagni Kankpè Zannou et publié aux éditions Ifè-Gracias est un recueil d’une soixantaine de poèmes répandus sur 150 pages environ.

Présenté par le journaliste chroniqueur Littéraire Tanguy AGOÏ, cet ouvrage écrit dans un style débridé, libre qui emporte savamment le lecteur, constitue un miroir promené au cœur de plusieurs thématiques d’actualité dont les ressentiments existentiels impétueux de l’Homme. Selon l’auteur, tous les hommes de la planète sont parentés, et il n’y a qu’une vie. « Ce recueil de poème ne cherche pas à être parfait mais sincère et par ma manière aveugle de croire à la beauté de la nature, est l’étendue des liens nobles qui nous rattache sans dissemblance face aux échos humais de tous les horizons possibles« , a indiqué le jeune auteur et amoureux des lettres Vidjannagni Kankpè Zannou.

Pour l’éditeur, tout ce qui se trouve dans cette œuvre caractérise la personnalité de l’auteur. « J’ai compris avec lui qu’on n’a pas besoin d’avoir 50 ans 80 ans et 90 ans avant d’être sage. A travers les écrits de Vidjannagni Kankpè Zannou, on sent qu’il est sage, on sent qu’il a vécu des moments difficiles; On sent qu’il a traversé le fleuve, la mère et le feu. A travers ses écrits, on sent qu’il y a l’ accompagnement d’un esprit qu’on ne peut pas comprendre et voir puisqu’il écrit au-delà de ce que nous voyons. » Il transcende et on sent la représentation de ses écrits« , a déclaré le directeur des éditions Ifè-Gracias.

Avec un titre éveillant toute curiosité, le philosophe et psychologue de formation a tenté de peintre le tableau vivifiant des différents vices qui peuvent éloigner l’être humain de son semblable. Cependant, l’écrivain ne s’est pas résolu à faire ressortir seulement les maux qui rendent les hommes totalement étrangers. Il a pris le soin de mettre l’accent sur les aptitudes nécessaires à l’homme pour apprendre à ressentir afin de reconstruire l’humanité.

Avec une soixantaine de textes chutés tous par des citations remplies de sagesse, cet ouvrage disponible à un prix forfaitaire dans toutes les libraires et bibliothèques du Bénin est simplement recommandé à toutes les tranches d’âge.