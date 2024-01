L’Iran et le Niger renforcent leur coopération avec de grandes annonces

- Publicité-

A l’issue de la visite du premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine à Téhéran, le Niger et l’Iran ont signé des accords de coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation, de la santé et de la construction, a rapporté l’agence de presse IRNA.

Deux réunions d’une commission de coopération ont eu lieu, a annoncé le vice-président iranien Mohammad Mokhber lors d’une conférence de presse avec M. Zeine. Niamey et Téhéran ont conclu des accords de coopération dans les secteurs des services techniques et d’ingénierie, de la construction, de l’exploitation de centrales thermiques, de l’exportation d’automobiles, de la santé, de l’enseignement supérieur, ainsi que dans les secteurs bancaire et financier.

En outre, il a été décidé de lancer des entreprises technologiques iraniennes au Niger.