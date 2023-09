L’iPhone 12, dangereux pour la santé, désormais interdit de vente en France

Commercialisé depuis fin 2020, l’iPhone 12 est désormais interdit de vente en France pour cause d’ondes émises trop élevées. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a notifié Apple ce mardi 12 septembre de sa décision, selon nos confrères du Parisien.

Alors qu’Apple vient à peine de lancer ses nouveaux iPhone 15 haut de gamme, le gouvernement français vient d’annoncer une mesure choc : l’interdiction à la vente d’un ancien modèle : l’iPhone 12. En cause, un taux d’émission d’ondes beaucoup trop élevé, ce qui pourrait engendrer des soucis de santé chez leurs propriétaires.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a notifié à Apple de retirer de la vente son appareil. Avec la sortie des nouveaux iPhone 15, celui-ci n’est plus commercialisé sur le site officiel, et il devrait donc aussi disparaître chez les revendeurs tiers. Pire encore, Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique, menace d’aller encore plus loin.

- Publicité-

Selon les données mesurées par l’ANFR, l’iPhone 12 dépasse légèrement la norme d’émission d’ondes électromagnétiques. Son débit d’absorption spécifique (DAS) est de 5,7 watts par kilogramme alors que le seuil autorisé est de 4 W/kg.

Son utilisation peut alors représenter un risque pour votre santé. En 2022, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) notait que dépasser la norme autorisée pouvait entraîner « une augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles ».

D’après le ministre, Apple a 15 jours pour se mettre en conformité, ou un rappel national sera imposé. Cependant, Jean-Noël Barrot estime qu’une mise à jour logicielle suffirait peut-être à résoudre les problèmes liés au téléphone que l’entreprise américaine vend depuis 2020.

- Publicité-

Cependant, on ne sait pas si l’interdiction à la vente serait ou non levée, si Apple venait à corriger le tir avec une mise à jour. Si Apple décidait d’opter pour cette solution, une nouvelle version du logiciel viendrait « brider » l’appareil, dont notamment ses communications. On peut par exemple s’attendre à des débits 5G réduits, ou bien à un signal réseau plus faible.

C’était en 2020 que la France avait élargi la réglementation imposant aux détaillants d’indiquer la valeur d’émission d’ondes des produits sur les emballages au-delà des téléphones portables, en y incluant les tablettes et autres appareils électroniques.