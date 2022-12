Lionel Messi bat un record sur Instagram

Après avoir remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Lionel Messi a posté une photo de lui célébrant la victoire sur Instagram. Ce post est devenu le plus liké de l’histoire du réseau social.

Au terme d’une finale complètement folle, l’Argentine s’est imposée contre la France (4-2, 3-3) en finale ce dimanche, pour soulever le trophée de la Coupe du monde 2022. Un titre attendu par tout un peuple depuis 1986, mais également un rêve personnel réalisé pour Lionel Messi. Auteur d’un doublé lors de cet ultime match, l’attaquant du PSG a ajouté à son armoire à trophée le seul titre qu’il lui manquait. Pour célébrer cet heureux moment, la Pulga a posté l’un de ses clichés avec le trophée Jules Rimet sur Instagram.

Et, en moins de 48 heures, cette photo du joueur de l’Albiceleste célébrant la victoire des siens a déjà récolté plus de 56 millions de likes. Elle devient ainsi la photo la plus likée de tous les temps sur le réseau social, un nouveau record pour la Pulga. Elle passe devant la célèbre photo de l’œuf qui détenait le record depuis 2019 avec un plus de 56 millions de petits cœurs. A noter que Lionel Messi dispose de 402 millions de followers sur Instagram.

Pour rappel, la sélection argentine a fait son retour sur ses terres dans la nuit de ce mardi, accueillie par une multiple de supporters venus saluer leurs champions. Mais les célébrations du titre se dérouleront un peu plus tard dans la journée à la place de l’Obélisque. Tous les argentins sont attendus pour vivre un beau moment de communion avec leur héros. D’ailleurs, le gouvernement local a décrété ce mardi férié pour permettre à tout le monde de participer aux réjouissances.