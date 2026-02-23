Lio dit qu’une chanson de Louane a été « un miracle » un an après la mort de son fils Diego

Lio a présenté son nouvel album Geoid Party In The Sky lors de l’émission Variétés sur RTL, où elle a expliqué que ce disque constitue un hommage à son fils Diego, décédé. Invitée par Augustin Trapenard, la chanteuse a expliqué que le premier titre, « L’amour de ma vie » , lui est dédié et qu’il s’agit de la chanson préférée de son fils, soulignant l’émotion qui entoure la sortie du projet.

Lio a présenté son nouvel album Geoid Party In The Sky lors de l’émission Variétés sur RTL, où elle a expliqué que ce disque constitue un hommage à son fils Diego, décédé. Invitée par Augustin Trapenard, la chanteuse a expliqué que le premier titre, « L’amour de ma vie », lui est dédié et qu’il s’agit de la chanson préférée de son fils, soulignant l’émotion qui entoure la sortie du projet.

Sur le plateau, Lio a évoqué la présence symbolique d’un papillon, image revenue dans ses propos comme un signe lors de la promotion du disque. Elle a dit avoir été heureuse de « l’avoir avec nous et son papillon qui est venu nous dire bonjour » pour accompagner la sortie de l’album, mettant en avant le caractère intime et personnel de cet enregistrement.

La chanteuse a aussi raconté la difficulté d’achever ce travail artistique au moment où elle traversait le deuil. Elle a relaté avoir douté de l’utilité de la musique dans ces circonstances et a comparé la finalisation de l’album à un accouchement laborieux : « Je me suis demandé que peut la musique dans ces moments-là. Elle ne peut rien pour moi, non. » Elle a expliqué avoir tenu bon pour terminer une œuvre, malgré la douleur et la difficulté du processus créatif.

Écriture du disque, hommage et gratitude

Pour mener le projet à terme, Lio dit s’être appuyée sur la mémoire et les échanges avec son fils. Elle a raconté avoir « invoqué » Diego pendant l’écriture : « Ça m’a portée énormément, parce que j’ai beaucoup échangé avec lui et des fois de façon très drôle, parce qu’il avait vraiment le sens de recadrer les choses. » Elle a précisé que Diego avait dessiné une constellation, motif repris sur la pochette de l’album.

Le disque contient également une chanson, « Amoureuse solo », écrite par la chanteuse Louane, que Lio décrit comme « un cadeau » et « un miracle ». Elle a raconté que la chanson lui avait été envoyée plus d’un an avant, mais qu’au moment d’enregistrer il manquait un pont. Louane a transmis l’ajout demandé une semaine avant le drame, élément que Lio a qualifié d’« incroyable » et qui renforce, selon elle, le caractère exceptionnel de la collaboration.

Interrogée par ailleurs sur la manière dont elle entretient la mémoire de Diego, Lio a déjà expliqué, lors d’une intervention sur le plateau de Quotidien en septembre, continuer à lui écrire. Elle a indiqué avoir relu des messages et constaté qu’elle lui exprimait pardon et reconnaissance : « Je regarde des souvenirs et je lui ai écrit, après qu’il est mort sur son WhatsApp. J’ai vu que je lui demandais pardon, que je disais que je l’aimais… Et tout d’un coup, j’ai commencé à lui dire merci toutes ces années. C’étaient de merveilleuses années. Je n’ai pas 5 enfants… J’en ai toujours 6. »