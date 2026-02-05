Benin Web TV
Football
L’Inter se qualifie pour les demi‑finales de la Coupe d’Italie en battant le Torino
Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie au Stadio Giuseppe Meazza : l’Inter a pris le dessus sur le Torino sur le score de 2-1 et valide ainsi son ticket pour le dernier carré. Face à son public, la formation milanaise a su s’imposer dans un duel physique et très disputé.

Malgré plusieurs changements opérés dans l’effectif, l’équipe dirigée par Cristian Chivu a su contenir son adversaire lors des 45 premières minutes. La rencontre, loin d’être flamboyante, a été débloquée à la 35e minute grâce à une réalisation d’Ange Yoan Bonny, qui a permis aux locaux d’aborder la pause avec un avantage appréciable.

La seconde période a démarré idéalement pour l’Inter : Andy Diouf a alourdi l’addition dès la 47e minute, servi par Marcus Thuram. Le Torino a tenté de revenir dans la partie et est parvenu à réduire la marque à la 57e minute par Sandro Kulenović, sans toutefois réussir à inverser la tendance.

La suite de la compétition

Ce succès qualifie donc l’Inter pour les demi-finales de la Coupe d’Italie, tandis que le parcours du Torino s’arrête à ce stade. Les Milanais peuvent désormais se concentrer sur la prochaine étape de la compétition, forts d’une prestation collective qui leur a permis de gérer les temps forts du match malgré une entrée en matière laborieuse.

