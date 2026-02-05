L’Inter se qualifie pour les demi‑finales de la Coupe d’Italie en battant le Torino

Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie au Stadio Giuseppe Meazza : l’Inter a pris le dessus sur le Torino sur le score de 2-1 et valide ainsi son ticket pour le dernier carré. Face à son public, la formation milanaise a su s’imposer dans un duel physique et très disputé.

Malgré plusieurs changements opérés dans l’effectif, l’équipe dirigée par Cristian Chivu a su contenir son adversaire lors des 45 premières minutes. La rencontre, loin d’être flamboyante, a été débloquée à la 35e minute grâce à une réalisation d’Ange Yoan Bonny, qui a permis aux locaux d’aborder la pause avec un avantage appréciable.

La seconde période a démarré idéalement pour l’Inter : Andy Diouf a alourdi l’addition dès la 47e minute, servi par Marcus Thuram. Le Torino a tenté de revenir dans la partie et est parvenu à réduire la marque à la 57e minute par Sandro Kulenović, sans toutefois réussir à inverser la tendance.

