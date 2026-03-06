Line Renaud : « Je vais avoir une aventure avec lui »

À 97 ans, Line Renaud reste au centre de l’attention : icône du music‑hall et actrice populaire, elle évoque sans détour sa vie privée, de son mariage en 1950 avec le compositeur Loulou Gasté à une liaison prolongée à Las Vegas avec Nate Jacobson, dirigeant du Caesars Palace, révélant une trajectoire mêlant réussite artistique et libertés sentimentales.

À 97 ans, Line Renaud reste au centre de l’attention : icône du music‑hall et actrice populaire, elle évoque sans détour sa vie privée, de son mariage en 1950 avec le compositeur Loulou Gasté à une liaison prolongée à Las Vegas avec Nate Jacobson, dirigeant du Caesars Palace, révélant une trajectoire mêlant réussite artistique et libertés sentimentales.

Line Renaud épouse Loulou Gasté en 1950, à l’âge de 22 ans. Lui, compositeur déjà reconnu, devient rapidement son mentor et l’accompagne dans l’essor de sa carrière. Le couple forme l’un des tandems les plus en vue du spectacle français, traversant plusieurs décennies de scènes et d’expositions médiatiques.

Au fil du temps, la nature de leur union évolue. Line Renaud a décrit leur relation comme fondée sur un attachement profond et une complicité intellectuelle plus que sur l’intensité charnelle des débuts. Elle a ainsi dit : « Vous savez, le sexe avec Loulou n’a jamais compté. Notre relation était essentiellement intellectuelle. » Malgré la spécificité de leur lien et l’acceptation d’une certaine liberté réciproque, la chanteuse assure n’avoir jamais envisagé de quitter son mari, qui est décédé en 1995.

La nuit déterminante à Las Vegas

Au début des années 1960, alors qu’elle se produit régulièrement dans les grands établissements de Las Vegas, Line Renaud raconte avoir vécu une rencontre qui a changé sa vie personnelle. Dans le restaurant du Monte Carlo, elle repère un homme assis à une table avec une femme et, dit‑elle, a l’intuition immédiate d’une aventure à venir : « Je vais avoir une aventure avec lui ».

Cet homme était Nate Jacobson, alors dirigeant du Caesars Palace. Selon les récits de l’artiste, une passion secrète débute entre eux et se prolonge pendant une quinzaine d’années. La relation reste dissimulée au grand public et, d’après Line Renaud, à son mari — même si ce dernier en aurait eu quelque soupçon.

Au cours de cette liaison, l’artiste affirme ne jamais avoir souhaité rompre ses liens matrimoniaux. Elle raconte avoir demandé à son amant de ne pas divorcer pour elle, assurant qu’elle ne quitterait pas Loulou Gasté : « Nous étions très amoureux, mais je lui ai toujours dit de ne pas divorcer pour moi car je ne quitterais jamais Loulou. » Elle précise qu’elle a respecté ce pacte tout au long de sa vie auprès du compositeur.

