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Ligue des champions: un sprint final sous haute tension pour les quarts de finale retour

À l’aube des matchs des quarts de finale retour de la Ligue des champions, huit clubs jouent leur saison sur 90 minutes. Entre remontadas espérées et avantages à préserver, le suspense est total.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Ligue des champions: un sprint final sous haute tension pour les quarts de finale retour
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Le décor est désormais posé. Mardi et mercredi, l’élite européenne se retrouve pour des quarts de finale retour décisifs, où seules quatre équipes décrocheront leur billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Après des premières manches riches en enseignements, plusieurs cadors abordent ce rendez-vous avec un avantage à défendre, tandis que d’autres n’ont plus le droit à l’erreur. Parmi les affiches majeures, l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone avec un matelas confortable après son succès à l’aller. Les Catalans, eux, devront réaliser un exploit à l’extérieur pour inverser la tendance.

À Chelsea, la mission s’annonce presque impossible face au Paris Saint-Germain. Lourdement battus à l’aller, les Blues devront livrer une prestation parfaite pour espérer renverser les champions en titre. Même constat pour Liverpool, contraint à un match héroïque à Anfield après sa défaite à Paris. Face au PSG, les Reds devront se surpasser devant leur public pour continuer l’aventure. Mercredi, l’Bayern Munich accueillera le Real Madrid dans un choc toujours indécis. Victorieux à l’aller, les Bavarois tenteront de capitaliser sur cet avantage, même si l’expérience européenne des Madrilènes reste un facteur clé. Enfin, Arsenal reçoit le Sporting CP avec une courte avance. Les Londoniens devront confirmer devant leur public pour éviter toute mauvaise surprise.

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