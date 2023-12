Ligue des champions: Thomas Tuchel prévient le Real Madrid pour Leipzig

-Publicité-

L’entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a mis en garde le Real Madrid, adversaire du RB Leipzig en huitième de finale de la Ligue des champions.

Auteur d’un sans-faute en phase de poule, avec une équipe madrilène qui a fini première du groupe C, le Real Madrid va maintenant confirmer en phase à élimination directe. Et déjà, un adversaire et pas des moindres se dresse sur la route des Merengues: le RB Leipzig.

Du même Pays:

Le club allemand, arrivé deuxième dans le groupe G, derrière Manchester City, va croiser les crampons avec les Espagnols en huitième de finale de C1, en février-mars prochain en double confrontation.

Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern Munich, s’est exprimé sur ce choc qui aura lieu le mardi 13 février sur le terrain de Leipzig, puis le mercredi 6 mars au Santiago Bernabéu pour la manche retour.

« C’est probablement le match le plus médiatisé pour les Allemands. Un adversaire connu et l’un des plus grands clubs du monde. Il y a toujours une chance pour les outsiders en huitièmes de finale. Cette fois, c’est le RB Leipzig. Ils se sentiront bien dans ce rôle et ce ne sera pas un problème pour eux », a-t-il déclaré à propos de la pression qui pèsera sur eux.

- Publicité-

En attendant cette bataille des titans, les deux équipes vont tenter de boucler l’année 2023 sur une bonne note. Le Real Madrid se déplace ce jeudi soir sur la pelouse de Deportivo Alavés pour le compte de la 18è journée de Liga. De son côté, Leipzig a concédé le nul contre le Werder Brême (1-1), mardi en Bundesliga.

🏆 #UCLDraw👀🔮 Leipzig défiera le Real Madrid en huitièmes ! pic.twitter.com/aL7X1YEoB0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2023