Ligue des champions: Raphinha crie au vol après l’élimination du Barça

L’élimination du FC Barcelone face à Atlético de Madrid, mardi soir en Ligue des champions, laisse un goût amer aux Blaugranas. Et si Raphinha n’a pas disputé la rencontre, l’ailier brésilien s’est montré particulièrement virulent à l’issue du match, pointant du doigt l’arbitrage. Présent au Cívitas Metropolitano malgré sa blessure, l’ancien Rennais n’a pas mâché ses mots après l’élimination du club catalan, battu sur l’ensemble des deux matches (3-2), malgré un succès 2-1 au retour. Une issue que le joueur remet clairement en question, dénonçant plusieurs décisions litigieuses.

Sur la pelouse madrilène, les hommes de Hansi Flick ont pourtant répondu présent, revenant dans la partie grâce à Lamine Yamal et Ferran Torres. Mais un but décisif de Ademola Lookman a scellé le sort de la rencontre et envoyé les Colchoneros dans le dernier carré. La tension est montée d’un cran en fin de match avec l’expulsion de Eric García, coupable d’un tacle appuyé sur Alexander Sørloth. Une décision qui a cristallisé la colère de Raphinha, déjà agacé par plusieurs faits de jeu, dont un penalty non accordé à Dani Olmo en première période.

« C’était un véritable vol. L’arbitre a été confronté à de nombreuses difficultés. Il y a eu des décisions ahurissantes. Je ne comprends pas combien de fautes l’Atlético de Madrid a commises sans recevoir de carton », a lâché le Brésilien. Un discours qui s’inscrit dans un contexte plus large de frustration côté barcelonais. Déjà remonté après une précédente rencontre européenne, le club catalan avait vu l’UEFA rejeter une plainte liée à l’arbitrage. « L’erreur est humaine, mais qu’elle se reproduise… Nous avons joué de façon exceptionnelle, et pourtant ils nous ont privés du match nul. Il semble que nous devions redoubler d’efforts pour remporter la victoire », a conclu Raphinha, amer au moment de quitter la scène européenne.



