Ligue des Champions : les réactions de Kylian Mbappé et Luis Enrique

Face aux médias après la défaite du PSG sur la pelouse du Milan AC (1-2) en Ligue des champions ce mardi, l’entraîneur Luis Enrique et la star de l’équipe Kylian Mbappé ont sonné l’alarme.

Dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions, le PSG s’est rendu sur la pelouse du Milan AC ce mardi soir. Mais, les Parisiens n’ont pas pu réitérer leur belle performance du match aller (victoire 3-0) et ont été battus par les Milanais sur le score de 2-1. Raphaël Leao (12e) et Olivier Giroud (50e), ont répondu à l’ouverture de la marque rapide de Skrinar, (9e). C’est déjà la deuxième défaite du club parisien en quatre matchs de cette édition de la Ligue des champions, toutes à l’extérieur. Et ça devient inquiétant, d’ailleurs, les têtes d’affiche du PSG en sont bien conscientes.

«C’était un match serré, ça aurait pu basculer dans les deux sens. On a marqué les premiers mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré. La bataille du milieu ? Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions… Il reste encore deux matchs, on peut progresser.», a expliqué l’entraîneur Luis Enrique au micro de RMC Sport, après la rencontre.

De son côté, Kylian Mbappé appelle déjà à une réaction contre Newcastle lors de la prochaine journée. «C’est une 2e défaite à l’extérieur. Il a manqué pas mal de choses. On est déçus, on a essayé de mettre tous les ingrédients, on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. On a essayé de marquer ce deuxième but, c’est eux qui l’ont inscrit, et après c’était trop tard.», a déclaré le natif de Bondy en zone mixte, relayé par Footmercato. Après cette défaite, le PSG est 2e de son groupe un point derrière le Borussia mais un point devant son adversaire du soir.