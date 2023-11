Ligue des champions: les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale

-Publicité-

Avec les rencontres disputées mercredi soir, comptant pour la quatrième journée des phases de groupe, on connait les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA.

La Ligue des champions se disputait mercredi avec les dernies matchs de la quatrième journée des phases de groupe. Un round électrique avec des rencontres à rebondissement. C’est le cas de Manchester United qui a été renversé par Copenhague (3-4) au terme d’une partie très spectaculaire.

Une désillusion pour les Red Devils qui s’enfoncent dans le gouffre avec la dernière place au classement de la poule A. Tout le contraire du Real Madrid qui a signé une quatrième victoire après sa démonstration de force face à Braga (3-0). De quoi permettre aux Madrilènes de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la C1.

Tout comme les Merengues, le Bayern Munich file également au second tour du tournoi après sa courte victoire face à Galatasaray (2-1). Les Bavarois ont disposé des Turc grâce à un doublé d’Harry Kane, les 18è et 19è but de l’attaquant anglais depuis le début de la saison.

Bourreau du Benfica (3-1), la Real Sociedad a également composté son billet dans le groupe D où elle compte 10 points. Idem pour l’Inter Milan qui a fini par venir à bout de Salzbourg (1-0). Tenant du titre, Manchester City est aussi qualifié pour les huitièmes, premier du groupe G avec 12 points, devant Leipzig (9 points).

