Ligue des champions: les compositions officielles de Lens-Séville

Le RC Lens et Seville s’affrontent ce mardi soir (18h45, GMT+1) en 6è journée de phase de poule de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec une rencontre entre le Racing Club de Lens et le FC Séville. Un match comptant pour la sixième journée de phase de poule. Troisième au classement et déjà éliminés de la C1, les Français ont besoin au moins d’un match nul pour se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa. Tout le contraire des Andalous qui n’ont plus d’avenir en Europe cette saison quelque soit l’issue de cette dernière journée de Ligue des champions.

Pour cette rencontre, Franck Haise a composé un système 3-4-3 avec Mendy et Abdul Samed, en milieu de terrain. Devant, Pereira da Costa est aligné en soutien de Wahi avec Sotoca. En face, Diego Alonso, privé de plusieurs de ses cadres (Acuna, Badé, Navas..) a aligné En-Nesyri en attaque, accompagné de Pedrosa et Torres.

Les compositions officielles :

RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski – Sotoca, Wahi, Pereira da Costa.

Séville FC : Dmitrovic – Juanlu, Gudelj, Ramos, Salas – Rakitic, Soumaré, Sow – Torres, En-Nesyri, Pedrosa.