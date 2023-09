Ligue des champions: les compos officielles de Real Madrid-Union Berlin

-Publicité-

Le Real Madrid reçoit l’Union Berlin ce mercredi (17h 45 GMT +1) en première journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La première journée de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec plusieurs rencontres à travers les pelouses européennes. Au Santiago Bernabeu, le Real Madrid affronte l’Union Berlin à partir de 17h 45 (GMT +1). Un match piège pour les Madrilènes donnés pour favoris de la poule C, où logent également Naples et Braga.

Sur leur terrain, les Merengues se déploient dans une formation en 4-4-2 losange, avec Kepa Arrizabalaga en tant que dernier rempart. En défense, on retrouve Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, David Alaba et Nacho Fernandez. En milieu de terrain sont alignés Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. En attaque, Joselu est associé à Rodrygo Goes.

De leur côté, les Allemands optent pour une formation en 3-5-2, avec Frederik Rønnow dans les cages, soutenus par Danilho Doekhi, Leonardo Bonucci et Diogo Leite en défense. Les ailes sont confiées à Josip Juranovic et Robin Gosens. En milieu de terrain, Aïssa Laïdouni occupe le poste de sentinelle, épaulée par Lucas Tousart et Alex Kràl. En attaque, le duo est formé par Sheraldo Becker et Kevin Behrens.

Cet affrontement s’annonce comme un duel palpitant entre deux équipes déterminées à briller sur la scène européenne. Les amateurs de football du monde entier ont les yeux rivaux sur cette rencontre qui promet de faire des étincelles.

Les compositions officielles:

Real Madrid : Kepa – Vazquez, Rüdiger, Alaba, Nacho – Modric, Tchouaméni, Camavinga – Bellingham – Joselu, Rodrygo

Union Berlin : Rønnow – Doekhi, Bonucci, Leite – Juranovic, Tousart, Laïdouni, Kral, Gosens – Behrens, Becker

