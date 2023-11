Ligue des champions: l’équipe type de la 4è journée avec Haaland

-Publicité-

L’UEFA a dévoilé ce jeudi l’équipe type de la quatrième journée de phase de poules de la Ligue des champions. Un onze avec la machine à but de Manchester City, Erling Haaland.

A l’instar du précédent acte, la quatrième journée de phases de groupe de la Ligue des champions tenue mardi et mercredi a été riche en spectacle et en rebondissement, avec plusieurs équipes qui ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale: l’Inter, la Real Sociedad, le Real Madrid, le Bayer Munich, Manchester City et le RB Leipzig.

Du même Pays:

Ce jeudi, l’UEFA a sélectionné les 11 joueurs qui se sont le plus illustrés durant ces deux jours de folies. Une équipe type avec Lunin dans les cages. Le gardien de but du Real Madrid a arrêté un penalty lors de la démonstration de force des Merengues face à Braga (3-0).

En défense, on retrouve le latéral du Shakhtar Giorgi Gocholeishvili, le défenseur central de FC Porto, Pepe, et le joueur de l’Atletico Madrid, José Maria Gimenez. Tous auteurs d’un but et d’une passe décisive lors de leurs victoires respectives mercredi soir, Bukayo Saka (Arsenal), Mikel Merino (Real Sociedad) et Diogo Gonçalves (Copenhague) et Samuel Lino (Atletico Madrid) forment le milieu de terrain. Harry Kane, Erling Haland et Antoine Griezmann sont alignés en attaque.

Le onze type de la 4è journée