Ligue des champions: le Real Madrid se méfie de Leipzig

Alors que le Real Madrid affrontera le RB Leipzig en huitièmes de finale de Ligue de Champions en février prochain, la légende du Real Madrid et vice-président des Merengues, Emilio Butragueño, s’est exprimé sur ce choc à venir.

Ce n’est peut-être pas l’affiche la plus attractive de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le choc entre le Real Madrid et le RB Leipzig vaut également le détour. Un remake de la dernière édition, avec les deux équipes qui s’étaient affrontées en phase de poule avec une victoire de chaque côté. Si la Maison Blanche se porte bien actuellement, difficile de faire un pronostic 3 mois avant la rencontre, tant l’équipe adverse réalise également une saison parfaite, avec la troisième place en Bundesliga, derrière le Bayern et le Bayer Leverkusen.

Présent à Nyon pour représenter le club ibérique, Emilio Butragueño a livré ses premières impressions à Marca. Et le vice-président du Real Madrid dit craindre cette équipe allemande. « C’est une grande équipe, l’année dernière nous avons déjà joué contre eux en phase de groupes. Nous avons perdu là-bas et nous avons gagné ici. Ils sont dans un grand moment maintenant, ce sera très difficile de jouer contre eux. Notre objectif est clair, être présent au prochain tirage », a confié l’ancien attaquant espagnol.

« Nous avons vécu la Ligue des Champions avec beaucoup d’enthousiasme et le retour se fera au Bernabéu, avec tout ce que cela implique« , a-t-il ajouté. Egalement présent, Jorge Valdano, s’est aussi exprimé sur le tirage : «c’est un rival difficile, avec des joueurs de haut niveau. Il ne me semble pas être un rival facile.» Les matchs aller se dérouleront les 13 et 14, puis les 20 et 21 février. Les matchs retour sont eux programmés les 5 et 6 puis 12 et 13 mars.