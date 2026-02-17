Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Benfica

La Maison Blanche a communiqué, lundi, la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Lisbonne, où les hommes d’Alvaro Arbeloa affronteront le Benfica de José Mourinho en barrage aller de Ligue des champions.

À la veille du choc à l’Estádio da Luz, le Real Madrid a officialisé un groupe élargi de 24 éléments. Un rendez-vous capital puisque le vainqueur de cette double confrontation décrochera son billet pour les huitièmes de finale de la compétition.

Dans les cages, Thibaut Courtois figure bien dans le groupe, accompagné d’Andriy Lunin et du jeune Fran González. En défense, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Dani Carvajal sont présents, tout comme David Alaba. Trent Alexander-Arnold, Fran García, Huijsen, Joan Martínez et Álvaro Carreras complètent le secteur défensif.

Au milieu, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni seront des atouts majeurs, aux côtés de Dani Ceballos et Arda Güler. Thiago, Cestero apportent également des solutions supplémentaires. Enfin, le secteur offensif s’annonce particulièrement fourni avec Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Gonzalo et la pépite argentine Franco Mastantuono.

Composition du Real Madrid face à Benfica :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Fran González.

Défenseurs : Rüdiger, Mendy, Huijsen, Joan Martínez, Carvajal, Alaba, Trent, Á. Carreras et Fran García.

Milieu de terrain : Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago, Camavinga, Valverde et Tchouameni.