Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face à Naples, avec Théo Zidane

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a communiqué ce mardi sa liste des joueurs retenus pour le match contre Naples (mercredi) en Ligue des champions. Théo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, fait partie du groupe.

Le Real Madrid affronte le FC Naples ce mardi au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des champions. En tête de la poule C et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Madrilènes vont tenter d’assurer leur première place au classement, contre les Partenopei qui ont besoin de victoire pour valider leur ticket pour les phases à élimination directe.

Pour cette opposition, l’entraineur Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Si les habitués dont Dani Carvajal, les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo Goes, ou encore le milieu défensif anglais, Jude Bellingham, sont tous appelés, on remarque également la présence d’une nouvelle tête: Théo Zidane.

Troisième fils de la légende Zinedine Zidane, le pensionnaire de la Real Madrid Castilla (21 ans, 1 but et 2 passes décisives) est aussi convoqué pour ce match contre le club napolitain. Et peut-être qu’il fera ses débuts en pro demain soir, sous les regards de son père, annoncé au Santiago Bernabeu.

Le groupe du Real Madrid face à Naples: