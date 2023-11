Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face à Braga avec Bellingham

-Publicité-

Le Real Madrid a publié ce mardi après-midi, sa liste des joueurs sélectionnés pour le match face au Sporting Braga en Ligue des champions, mercredi. Jude Bellingham fait partie du groupe.

En tête du groupe C avec trois victoires en autant de sorties, le Real Madrid pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions dès ce mercredi. Les Madrilènes affrontent le Sporting Braga, à l’occasion de la quatrième journée de phase de groupe. Victorieux 2-1 au Portugal, les Merengues sont capables de récidiver face aux Portugais au Santiago Bernabeu.

Et pour l’occasion, l’entraineur Carlo Ancelotti a convoqué l’ensemble de ses meilleurs hommes. Victime d’une luxation de l’épaule gauche ce weekend lors du nul entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano (0-0), Jude Bellingham fait également partie du groupe. Seuls, Tchouaméni et Ceballos manquent toujours à l’appel, tout comme Eder Militao et Thibaut Courtois, qui se remettent tous deux d’une opération chirurgicale.

Le groupe du Real Madrid face au Braga:

Lunin, Kepa, Diego Piñeiro, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vásquez, Fran García, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Arda Guler, Nico Paz, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim