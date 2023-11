Ligue des champions: le groupe du PSG face à Newcastle avec Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la réception de Newcastle ce mardi, à l’occasion de la cinquième journée de phase de poule de la Ligue des champions.

Le PSG affronte Newcastle ce mardi au Parc des Princes. Un adversaire qui a malmené les français en Angleterre, avec une défaite 4-1. Il y a donc de la revanche dans l’air, avec les Rouge & Bleu qui vont tenter de laver cet affront. Une victoire, ce soir, rapprocherait également les Parisiens de la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Du même Pays:

Pour ce choc décisif, l’entraineur Luis Enrique vient de dévoiler sa liste des joueurs retenus. Sans surprise, Warren Zaïre-Emery est indisponible suite à sa blessure à la cheville avec les Bleus contre Gibraltar. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe aussi. Encore touché aux lombaires, Keylor Navas n’a pas non plus été appelé, ainsi que Marquinhos, victime d’une petite lésion aux ischio-jambiers droit lors de la trêve internationale de novembre.

Les autres cadres de l’effectif sont tous présents, à l’instar de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Marco Asensio, de retour dans le groupe. Buteur vendredi dernier contre Monaco, Ousmane Dembélé est également retenu, tout comme Randal Kolo Muani et la recrue Sud-coréenne, Kang-in Lee.

Le groupe du PSG face à Newcastle: