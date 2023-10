Ligue des champions: le Barça s’offre Shakhtar, Feyenoord écrase la Lazio Rome

-Publicité-

Avec ses jeunes de la Masia, le Barça a dominé le Shakhtar Donetsk (2-1) ce mercredi en troisième journée de Ligue des champions. Au Pays-Bas, Feyenoord a disposé de la Lazio Rome (3-1).

La troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions se poursuivait ce mercredi avec deux rencontres disputées cet après-midi. Au Camp Nou, le Barça recevait le Shakhtar Donetsk. Victorieux lors de leurs deux précédentes sorties, les Blaugranas visaient leur troisième succès de rang dans la poule H.

Et les locaux n’ont pas failli à leur mission. Les poulains de Xavi Hernandez se sont en effet imposés sur le score de 2-1. Privé de la plupart de ses cadres, à l’instar de Pedri, Koundé, Lewandowski, Pedri, Raphinha, Roberto, De Jong, Gavi, le FC Barcelone s’en est remis à ses jeunes de la Masia. Et ces derniers n’ont pas manqué de saisir l’occasion offerte, à l’image du jeune Fermin Lopez (20 ans).

Auteur d’un grand match, le milieu de terrain espagnol s’est illustré avec une passe décisive pour Torres (29e) avant de marquer son premier but en C1 (37e). La réduction du score par Sudakov à l’heure du jeu (61e) a longtemps fait planer le doute d’un retour à la marque de la formation ukrainienne. Mais plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final. Le Barça remporte donc cette rencontre et prend provisoirement 6 points d’avance sur son dauphin, le FC Porto, qui affronte Antwerp dans l’autre match de ce soir.

Au Pays-Bas, Feyenoord a réalisé une belle opération face à la Lazio Rome (3-1) dans le groupe E. Gimenez (31e) et Zerrouki (45e+2) ont fait la différence pour l’équipe néerlandaise en première période. Après la pause, Gimenez s’est offert un doublé (74e) avant la réduction de l’écart par Pedro sur penalty (83e).