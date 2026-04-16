Ligue des champions: le Barça porte plainte contre l’arbitrage

Le FC Barcelone ne décolère pas. Éliminé par l’Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, le club catalan a décidé de hausser le ton en déposant une nouvelle plainte auprès de l’UEFA, visant directement l’arbitrage des deux rencontres. Déjà remontés après la défaite 0-2 à l’aller, les dirigeants blaugranas estiment que plusieurs décisions contestées ont lourdement pesé sur l’issue de la double confrontation, conclue malgré une victoire 2-1 au retour. Dans un communiqué officiel, le Barça pointe des erreurs d’interprétation des Lois du Jeu, mais aussi un usage jugé insuffisant de l’assistance vidéo sur des actions clés.

Parmi les faits de jeu incriminés figurent notamment l’expulsion d’Eric García, un but refusé à Ferran Torres ou encore une situation litigieuse dans la surface concernant Dani Olmo. Autant d’épisodes qui ont nourri la frustration du club catalan et de son président Joan Laporta. Cette démarche, davantage symbolique que susceptible de modifier le résultat sportif, vise surtout à interpeller l’instance européenne sur la qualité de l’arbitrage. Le Barça affirme vouloir ouvrir un dialogue constructif afin d’améliorer la transparence et la cohérence des décisions à ce niveau de la compétition. Dans le vestiaire aussi, la colère gronde. Raphinha n’a pas hésité à évoquer un « match volé » à l’issue de la rencontre, traduisant le sentiment d’injustice qui entoure cette élimination. Une sortie médiatique forte, qui illustre la tension persistante autour de l’arbitrage en Ligue des champions.





