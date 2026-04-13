Ligue des champions: l’Atlético veut finir le travail face au Barça

L’Atlético de Madrid n’a plus qu’un pas à franchir. Victorieux lors de la première manche, le club madrilène se présente en position favorable avant le quart de finale retour de la Ligue des champions face au Barça. Un avantage précieux, que les Colchoneros entendent défendre avec rigueur. Habitués aux confrontations à haute intensité, les hommes de Diego Simeone savent toutefois que rien n’est encore joué face à un adversaire de ce calibre.

Déjà cette saison, l’Atlético avait pris le dessus sur les Blaugranas lors d’une double confrontation en Coupe du Roi, preuve de sa capacité à bousculer le géant catalan. Mais le contexte européen impose une vigilance accrue. Face aux médias, Diego Simeone a d’ailleurs tenu à tempérer tout excès de confiance. « Nous sommes convaincus de ce dont nous avons besoin et de ce que nous allons accomplir là-bas. Notre objectif est de nous qualifier, et nous jouerons ce match pour y parvenir », a-t-il assuré dans des propos relayés par Footmercato.

Conscient des qualités du Barça, l’entraîneur argentin insiste sur la nécessité de rester fidèle au plan de jeu. « Nous savons qu’ils sont un très bon adversaire, mais nous connaissons aussi notre objectif : nous qualifier. Tout ce que nous imaginons pourrait n’être que des vœux pieux. Puis le match commencera, et tout peut changer», a-t-il prévenu. Simeone s’attend notamment à des ajustements tactiques du côté barcelonais, notamment une ligne défensive plus haute, observée récemment. Un paramètre que son équipe se dit prête à exploiter.