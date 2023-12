Ligue des champions: la réaction d’Erik ten Hag après l’élimination de Manchester United

-Publicité-

En conférence de presse d’après-match, l’entraineur Erik ten Hag a jugé immérité l’élimination de Manchester United en Ligue des champions, alors que les Mancuniens ont essuyé une nouvelle défaite, face au Bayern Munich (0-1), mardi soir.

C’est sans doute la pire campagne en Ligue des champions pour Manchester United. Les Mancuniens ont été éliminés de la C1 après leur nouveau revers mardi soir. Battus par le Bayern Munich (0-1) avec un but signé Kingsley Coman, les Red Devils ont concédé leur quatrième défaite en six sorties. Un bilan trop maigre pour espérer passer au tour suivant.

Mais pour l’entraineur Erik ten Hag, son équipe « a été très bonne« , malgré cette élimination de toutes les compétitions européennes cette saison. « Nous n’avons pas perdu la qualification ce mardi, c’est clair. Nous avons eu de bonnes performances, mais avec des erreurs. Des erreurs individuelles. Au final, ce n’est pas suffisant« , a lancé le Néerlandais en conférence de presse d’après-match, rapporté par TNT Sports.

« Sur ce match, je trouve que la performance a été très bonne et nous ne méritions pas de perdre, mais nous avons perdu. Des regrets ? Non. Nous n’avons pas réussi, nous devons l’accepter et apprendre. Nous avons pratiqué un bon football en Ligue des Champions. Nous devons aussi le faire en Premier League. Car nous voulons revenir en C1« , a ajouté Ten Hag.

En championnat, les Red Devils occupent la 6è loge au classement avec 27 points après 16 journée, à 6 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions. Erik ten Hag et les siens se déplaceront à Anfield ce weekend pour y affronter Liverpool. Un nouveau défi pour les Mancuniens qui vont tenter de se rapprocher de leur objectif.