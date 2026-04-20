Ligue des champions: gros coup dur pour le Bayern avant le choc contre le PSG

À peine sacrés champions d’Allemagne après leur succès face à VfB Stuttgart (4-2), les joueurs du Bayern Munich ont rapidement rangé les célébrations. Dans les têtes, un seul objectif : la demi-finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Mais à l’approche de ce rendez-vous européen majeur, le club bavarois doit encaisser un coup dur. Serge Gnabry s’est sérieusement blessé à l’entraînement. L’international allemand souffre d’une déchirure aux adducteurs, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Sauf retournement de situation, l’ailier manquera non seulement la fin de saison, mais également la prochaine Coupe du monde.

Une absence lourde de conséquences pour le Bayern comme pour la sélection allemande. Le sélectionneur Julian Nagelsmann n’a pas caché son inquiétude : « C’est une très mauvaise nouvelle, surtout à ce moment de la saison avec autant d’échéances importantes. Nous sommes tous derrière lui et nous ferons le maximum pour l’accompagner dans sa récupération. » Déjà privé du dernier Euro pour des raisons physiques, Gnabry voit une nouvelle fois sa trajectoire freinée par les blessures. Un scénario cruel pour un joueur clé, au moment où les enjeux sportifs atteignent leur apogée.



