Ligue des champions: Carlo Ancelotti voit le PSG remporter le trophée

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, voit le Paris Saint-Germain aller au bout en Ligue des champions cette saison. Impressionnant depuis le début de la phase à élimination directe, le club parisien a notamment écarté Liverpool FC avec autorité en quarts de finale (4-0 sur l’ensemble des deux matches). Les hommes de la capitale se préparent désormais à un nouveau défi de taille face au Bayern Munich en demi-finale.

Dans l’autre partie du tableau, Arsenal sera opposé à l’Atlético de Madrid pour une place en finale. Interrogé sur l’issue de la compétition, Carlo Ancelotti a clairement affiché sa préférence pour le PSG, tenant du titre selon lui, qu’il juge capable de conserver sa couronne. L’Italien a également salué le spectacle offert cette saison en Ligue des champions : « Nous avons vu des matches incroyables, avec beaucoup de buts, comme Atlético contre Barcelone ou Bayern contre Real Madrid. Ce sont des rencontres passionnantes pour les supporters. » Avant de nuancer : « Cette compétition ne récompense pas toujours les meilleures équipes sur le papier, comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester City. Mais elle permet aux équipes de progresser et de se révéler. » Un soutien de poids pour un PSG en quête de confirmation au sommet de l’Europe.





