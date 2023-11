Ligue des champions CAF: tous les résultats de ce weekend

La première journée des phases de poule de la Ligue des champions africaines a pris fin ce weekend avec la victoire surprise de Jwaneng Galaxy sur la démonstration de force de Mamelodi Sundowns à domicile contre Nouadhibou (3-0). Découvrez les résultats des rencontres disputées.

On connait désormais les résultats des matchs de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le Wydad Casablanca, finaliste de la dernière édition et de la Ligue Africaine de football, a chuté à la surprise générale face à la modeste équipe botswanaise de Jwaneng Galaxy (0-1). Thabang Sesinyi a inscrit le seul but de la partie (33e) pour permettre aux visiteurs de prendre les commandes du groupe B. Dans l’autre rencontre, Simba et l’ASEC Mimosas ont en effet partagé les points en Tanzanie (1-1).

Dans la poule C, l’Espérance Tunis a remporté le duel magrébin faceà l’Étoile du Sahel. Le Brésilien Yan Sasse (60e) a ouvert le score pour les Sang et Or. Puis le défenseur central Yassine Meriah a fait le break dans la foulée en marquant sur penalty (64e). Dans l’autre rencontre de ce groupe, le Petro Luanda a disposé 1-0 d’Al-Hilal Omdurman grâce à un but d’Inacio Miguel (37e).

Les résultats complets:

Vendredi 24 novembre

16h00 GMT | Pyramides 1 vs 0 TP Mazembe

19h00 GMT | CR Belouizdad 3 vs 0 Young Boys

samedi 25 novembre

13h00 GMT | Simba AC 1 vs 1 Asec Mimosas

16h00 GMT | Atletico Petroleos 1 vs 0 Al-Hilal

16h00 GMT | ES Tunis 2 vs 0 ES Sahel

19h00 GMT | Al Ahly 3 vs 0 Medeama

21h00 GMT | Wydad AC 0 vs 1 Jwaneng Galaxy FC

dimanche 26 novembre

13h00 GMT | Mamelodi Sundowns 3 vs 0 Nouadhibou