Ligue 1: Lorient s’incline à Nantes malgré Tosin Aiyegun

Malgré un but de l’attaquant béninois Tosin Aiyegun, Lorient s’est incliné face à Nantes (5-3) ce samedi, à l’occasion de la 6è journée de Ligue 1. Une nouvelle contre-performance des Merlus qui signent leur deuxième défaite en ce début de saison.

Le stade Beaujoire était ce samedi après-midi le théâtre du derby breton entre le FC Nantes et Lorient. Un classique qui a tenu toutes ses promesses avec huit buts inscrits et une victoire des Canaris. Favoris au coup d’envoi, les Nantais ont en effet fait honneur à leur statut en s’imposant sur le score de 5-3. Une précieuse victoire des locaux qui se rapprochent du top 4 au classement, au détriment des Merlus qui s’enfoncent dans le bas du tableau.

Et pourtant, rien ne présageait un tel dénouement surtout pour une équipe lorientaise qui a fait preuve de courage et de détermination, du début à la fin. Bien entrés dans le jeu, les visiteurs avaient rapidement pris l’avantage au score par l’intermédiaire du jeune Eli Junior Kroupi (0-1, 6è) qui inscrit son premier but en Ligue 1 à seulement 17 ans.

Un court avantage que les Merlus conserveront jusqu’à la 42è minute et l’égalisation nantaise signée Mathis Abline. Au retour des vestiaires, Eray Cömert (2-1, 46e) et Mostafa Mohamed (3-1, 55e) redonnent l’avantage aux Canaris.

Cependant, cela n’a pas suffi à décourager les Lorientais, renforcés et portés par des joueurs tels que Romain Faivre, très en vue en seconde période. Déjà buteur le week-end précédent contre Monaco (2-2), l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a réduit l’écart en fin de match (76e).

Florent Mollet, ancien joueur de Montpellier, a également inscrit un but pour porter le score à 4-2 (83e), avant que l’attaquant béninois, Tosin Aiyegun, ne signe aussi sa réalisation (85e). Finalement, Moses Simon, en grande forme depuis le début de la saison, a eu le dernier mot en marquant un penalty pour conclure une soirée riche en émotions (90+9e). Score final: 5-3.

