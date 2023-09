Ligue 1: Lorient FC tient tête à Monaco, Tosin Aiyegun buteur

-Publicité-

Dans une rencontre particulièrement attendue après leur défaite cinglante face au Havre il y a quinze jours (3-0), le FC Lorient était prêt à en découdre ce dimanche contre le leader du championnat, l’AS Monaco, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue 1. Les Merlus, déterminés à redresser la barre, ont préservé leur invincibilité au stade du Moustoir en arrachant un match nul face à la formation monégasque (2-2).

Le FC Lorient a traversé des moments de tension, mais a finalement réussi à tirer son épingle du jeu. Sous la houlette de leur entraîneur Régis Le Bris, les joueurs lorientais ont offert une prestation mémorable contre l’AS Monaco ce dimanche 17 septembre.

Lorient a rapidement ouvert le score grâce à une réalisation précoce de l’attaquant béninois Tosin Aiyegun, dès la deuxième minute de jeu (1-0). Cependant, le leader incontesté de la Ligue 1 a réagi promptement avec Golovine, concluant avec brio une passe magistrale de Fofana (1-1, 17′). Par la suite, Monaco a même pris l’avantage grâce à une frappe puissante signée Balogun (1-2, 69′). Le leader semblait alors se diriger vers une nouvelle victoire éclatante.

Mais c’était sans compter sur la détermination de Romain Faivre, le meneur de jeu du FC Lorient. Il refusait de s’incliner et s’est employé avec acharnement pour remettre les deux équipes à égalité.

À la suite d’un long ballon parfaitement distillé par Benjamin Mendy, qui effectuait son retour sur les terrains après plus de deux ans d’absence, et une remise d’Isaak Touré, le joueur prêté par Bournemouth a signé un geste acrobatique spectaculaire, catapultant le ballon au fond des filets de Köhn. Lorient prend ainsi un point précieux, tandis que Monaco a vu s’envoler deux points qui auraient pu s’avérer cruciaux dans la course au titre.

