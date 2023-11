Ligue 1: le groupe du PSG pour affronter Reims sans Achraf Hakimi

-Publicité-

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a publié sa liste des joueurs retenus pour affronter le Stade de Reims ce samedi, en Ligue 1. Kolo Muani et Hakimi suspendus, manquent à l’appel.

Après la défaite face à l’AC Milan en Ligue des Champions, la Ligue 1 nous offre une opposition entre Reims et le PSG. Pour le compte de la douzième journée de championnat, les Parisiens se déplacent en Champagne-Ardenne pour affronter le Stade de Reims, ce samedi après-midi à 17h00. Si les hommes de Luis Enrique ont à cœur de se relever, l’entraîneur espagnol peut compter sur un groupe quasi-complet, avec deux suspensions importantes.

Du même Pays:

En convalescence, Presnel Kimpembe et Marco Asensio sont écartés du groupe, tout comme Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi, suspendus pour accumulation de cartons jaunes lors des dernières journées de championnat. A l’inverse, les cadres du vestiaire dont Kylian Mbappé, Marquinhos, Donnarumma et Kurzawa sont bien là.

Le groupe du PSG face à Reims