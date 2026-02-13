Ligue 1 (J19) : l’ASO Chlef victorieux, le CS Constantine enchaîne

La Ligue 1 Mobilis a repris ses droits le 13 février 2026 à l’occasion de la 19e journée. Deux rencontres ont animé cette journée, impliquant au total quatre clubs engagés dans une lutte pour des points précieux.

El Bayadh, l’ASO Chlef, le CS Constantine et l’ES Sétif se sont partagé l’affiche, chacune de ces formations cherchant à améliorer sa situation au classement après plusieurs semaines intenses.

Ces duels ont eu des répercussions immédiates sur la hiérarchie du championnat, avec des mouvements perceptibles parmi les équipes concernées.

Résumé des confrontations

Dans le duel entre El Bayadh et l’ASO Chlef, la formation locale a vu sa série de quatre rencontres sans défaite prendre fin. Invaincue depuis le 26 décembre 2025, l’équipe qui occupe la dernière place du classement a finalement cédé dans les ultimes instants. C’est Ibrahim Farhi Benhalima qui a offert la victoire aux Chélifiens d’un but inscrit en temps additionnel (90+2), permettant à l’ASO Chlef de remonter et d’atteindre la 12e place avec 21 points, tandis qu’El Bayadh reste 16e.

De son côté, le CS Constantine s’est imposé 2-0 face à une ES Sétif ambitieuse mais finalement dominée après la pause. Le match, verrouillé durant les quarante-cinq premières minutes, s’est débloqué à la 70e grâce à Nassim L’Ghoul, qui a ensuite scellé le succès en ajoutant un second but quelques minutes plus tard. Ce succès permet au CSC de conserver sa 2e position avec 32 points, alors que l’ES Sétif recule à la 13e place avec 20 unités.