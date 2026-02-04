Ligue 1 : Guéla Doué, l’atout de Strasbourg

À Strasbourg, Guéla Doué s’illustre cette saison par un mélange rare d’efficacité offensive et de rigueur défensive. Le latéral ivoirien s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe, capable d’influer sur le jeu des deux côtés du terrain et de peser dans des moments décisifs.

Frère de Désiré Doué, Guéla attire désormais davantage l’attention sur lui grâce à sa technique, sa puissance et son sens du but. International de Côte d’Ivoire, il se montre percutant sur son couloir et n’hésite pas à prendre des initiatives pour faire la différence, séduisant supporters et observateurs par son ascension en Ligue 1.

Sur le plan défensif, il fait montre d’une grande agressivité et d’une excellente présence physique. Rapide et robuste, il domine son aile en multipliant les interventions réussies, au sol comme dans les airs, et affiche un pourcentage de dribbles réussis supérieur à la moitié des tentatives. Sa lecture du jeu et son placement intelligent lui permettent d’anticiper et d’endiguer les offensives adverses.

Un apport décisif dans le camp adverse

Mais son apport ne se limite pas à la récupération : sur le front offensif, le latéral droit sait se montrer tranchant. En championnat il a déjà inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives, et toutes compétitions confondues il cumule dix participations directes aux buts en 20 rencontres. Ces chiffres traduisent son influence globale au sein du collectif strasbourgeois.

À l’aise pour monter son flanc et créer des combinaisons, il enchaîne les montées et les transmissions inspirées qui font de lui une menace permanente. Sa faculté à alterner solidité défensive et contribution offensive fait de lui l’une des révélations majeures de la saison côté alsacien.