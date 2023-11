Liga: Marc-André Ter Stegen élu meilleur joueur de la saison 2022/23

Le gardien de but du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, a remporté ce jeudi les trophées Zamora et Di Stefano, récompensant le meilleur gardien et le meilleur joueur de la saison 2022/23, lors du Gala ‘MARCA’.

Marc-André Ter Stegen ne finira pas l’année civile 2023 sans le moindre trophée dans son armoire. Le gardien de but du FC Barcelone a remporté ce jeudi lors du Gala ‘MARCA’, les trophées Zamora et Di Stefano du meilleur gardien et meilleur joueur de la saison 2022/23 en Liga.

Vainqueur du championnat la saison dernière avec le FC Barcelone, avec 26 clean-sheets en 38 journées, l’international allemand a décroché le prix Zamora pour la première fois de sa carrière, après 9 saisons à Barcelone. Il succède à Yassine Bounou, sacré en 2022.

Dans la catégorie meilleur joueur de Liga, le natif de Mönchengladbach a devancé Antoine Griezmann, auteur de 15 buts et 16 passes décisives avec l’Atlético en Liga la saison dernière, ou encore Vinicius Jr, auteur de 10 buts et 9 passes décisives, pour soulever le Trophée Di Stefano.

🏆 Marc ter Stegen receives the MVP Award for the best player in La Liga last season! 👏 pic.twitter.com/IGBeOzCDe4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2023

Face à la presse après sa récompense, le dernier rempart du Barça en a profité pour faire le point sur son état de santé. Victime de douleurs dorsales, Ter Stegen a dû renoncer à la trêve internationale de novembre, au cours de laquelle la Mannschaft a essuyé deux défaites consécutives, face à la Turquie (2-3) et contre l’Autriche (2-0).

Ter Stegen suit avec attention son évolution

« Le sentiment actuel est qu’il faut voir comment les choses évoluent. Nous sommes tous les jours en contact avec les médecins pour évaluer comment continuer. Nous allons essayer, mais voyons comment je vais« , a ainsi déclaré l’Allemand, rapporté par Foot11. Des nouvelles pas bonnes pour le Blaugrana qui a peu de chance de conserver sa place dans les cages, face au Rayo Vallecano ce samedi (14h), et probablement contre le FC Porto, mardi, en Ligue des champions.

🗨️ Ter Stegen, sobre sus dolencias en la espalda, no confirma si estará este sábado en Vallecas.



🏅 El portero del Barça recibió el trofeo Alfredo Di Stéfano al mejor jugador de la pasada temporada en la gala de los #PremiosMARCA2023. pic.twitter.com/D0BrTvCtcC — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 23, 2023