Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Getafe

Le Real Madrid affronte Getafe ce lundi en clôture de la 26è journée de Liga. Un match décisif pour les Madrilènes qui doivent arracher la victoire pour revenir à une longueur du Barça, leader du championnat. Pour cette rencontre, les Merengues seront privés de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure au genou. Toujours bloqués à l’infirmerie, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont également absents.