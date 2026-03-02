Benin Web TV
Liga: le groupe du Real Madrid pour affronter Getafe

Le Real Madrid a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter Getafe en Liga. Kylian Mbappé manque à l’appel.

Romaric Déguénon
Football
Le Real Madrid affronte Getafe ce lundi en clôture de la 26è journée de Liga. Un match décisif pour les Madrilènes qui doivent arracher la victoire pour revenir à une longueur du Barça, leader du championnat. Pour cette rencontre, les Merengues seront privés de Kylian Mbappé, forfait en raison d’une blessure au genou. Toujours bloqués à l’infirmerie, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos et Raúl Asencio sont également absents.

A l’inverse, Dean Huijsen fait son retour dans l’équipe après une blessure musculaire. Plusieurs jeunes sont également appelés. Le match est prévu ce soir à partir de 21 heures (GMT+1).

Le groupe du Real Madrid face à Getafe

📋✅ Voici les joueurs convoqués pour le match !
🆚 @GetafeCFen pic.twitter.com/5i573wlGKi

— Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) March 2, 2026

