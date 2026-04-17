Liga: le Barça rêve de deux attaquants de l’Atlético Madrid

En quête d’un successeur à Robert Lewandowski, le FC Barcelone s’intéresse au profil d’Alexander Sørloth, déjà ciblé par la direction sportive pour renforcer son attaque. Une nouvelle piste pour les Blaugranas qui pensent également à Julian Alvarez.

Le FC Barcelone s’active déjà en coulisses pour préparer l’après-Robert Lewandowski. Si la piste menant à Julián Álvarez reste séduisante, un autre nom commence à émerger avec insistance du côté des dirigeants catalans : celui d’Alexander Sørloth. Selon plusieurs sources en Espagne, le profil de l’attaquant norvégien de l’Atlético de Madrid suscite un intérêt grandissant au sein de la direction sportive blaugrana. Une première prise d’informations aurait même été effectuée afin d’évaluer la faisabilité d’un éventuel transfert.

Âgé de 28 ans et lié au club madrilène jusqu’en 2028, Sørloth présente un profil différent de celui des options actuellement étudiées. Sa puissance physique, sa capacité à peser sur les défenses et sa faculté d’adaptation à plusieurs systèmes de jeu séduisent particulièrement les décideurs barcelonais, emmenés par Deco.

Dans un contexte de transition offensive, le Barça explore ainsi plusieurs pistes complémentaires pour renouveler son secteur d’attaque. L’idée serait de diversifier les profils afin d’offrir davantage de solutions à l’entraîneur. Reste désormais à savoir si cet intérêt se concrétisera dans les prochains mois. Entre contraintes financières et concurrence sur le marché, le dossier s’annonce complexe. Mais une chose est sûre : FC Barcelone prépare activement son futur offensif.