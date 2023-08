Liga: Jude Bellingham meilleur buteur après 03 journées

La troisième journée de Liga s’est achevée ce lundi soir, avec la démonstration de l’Atletico Madrid face au Rayo Vallecano (7-0). Chose surprenante, c’est la nouvelle recrue du Real Madrid, Jude Bellingham, qui trotte en tête du classement des buteurs du champion espagnol avec quatre réalisations.

Recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund, pour la somme de 103 millions d’euro (hors bonus), Jude Bellingham ne s’attendait certainement pas à de tels débuts avec le Real Madrid, et le club non plus d’ailleurs. Après s’être montré à son avantage lors de la présaison, l’international Anglais est rapidement devenu l’élément offensif majeur des Merengue en ce début de saison. Et pour preuve, avec quatre réalisations, l’ancien du BVB est le meilleur buteur de la Liga après trois journées.

Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets dès son premier match de championnat avec le Real Madrid. Il avait inscrit le deuxième but de son équipe lors de la victoire (2-0) sur la pelouse de Bilbao. L’anglais a enchaîné la journée suivante avec un doublé contre Almeria, pour sortir la Casa Blanca d’un mauvais pas. Le weekend dernier, Bellingham a inscrit l’unique but des Madrilènes contre le Celta Vigo (1-0). Un début de saison époustouflant, qui doit ravir la direction madrilène pour sa bonne pioche.

Le classement des buteurs après trois journées de la Liga, est complété par Alvaro Morata (Atletico Madrid) qui compte déjà trois buts, dont un doublé contre le Rayo Vallecano ce lundi soir. Le top 10 est complété par plusieurs joueurs qui ont deux buts au compteur, dont Ferran Torres (FC Barcelone), Marcos Llorente (Atletico Madrid) et William José (Bétis Séville).

