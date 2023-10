Liga: Carlo Ancelotti encense Sergio Ramos avant Séville-Real Madrid

-Publicité-

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a rendu un grand hommage à son ancien capitaine Sergio Ramos, qui évolue désormais au FC Séville, alors que les deux équipes s’affrontent ce samedi en Liga.

Après quelques jours de repos dus à la trêve internationale d’octobre, les championnats européens reprennent leurs cours. Ce samedi, la Liga est à l’honneur avec un choc entre le Real Madrid et le FC Séville. Un match comptant pour la dixième journée du championnat. En tête du classement avec deux longueurs d’avance sur son dauphin barcelonais, la Casablanca vise la victoire pour conserver son court avantage sur la concurrence.

Du même Pays:

De leurs côtés, les Palanganas qui naviguent dans le ventre mou du tableau, espèrent arracher les trois points de la victoire pour remonter. Une rencontre à enjeu donc pour les deux formations, où la défaite n’est pas permise. Mais plus encore pour Sergio Ramos qui va retrouver ses anciens coéquipiers madrilènes.

L’ancien international espagnol avait quitté les Merengues à l’été 2021 après 16 années de bons et loyaux services. De retour à Séville cet été, son club formateur, après un court passage au PSG, le joueur de 37 ans serait certainement aligné cet après-midi. Une occasion pour le défenseur de démontrer qu’il a encore de la matière à revendre.

En tout cas, du côté de Madrid on y croit. En conférence de presse vendredi, à la veille de ce choc, l’entraineur Carlo Ancelotti a tenu à encenser son ancien joueur. « Je suis très attaché à lui. (…) Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à Ramos. S’il n’avait pas marqué ce but en finale, je ne serais probablement pas là« , a déclaré le technicien italien qui fait référence au « Decima » remportée en 2014 par le Real Madrid contre l’Atletico Madrid, avec un but de Sergio Ramos dans les arrêtes de jeu du temps règlementaire alors que le score était de 1-0.

- Publicité-

« S’il marque, il peut faire ce qu’il veut »

Une réalisation précieuse qui a envoyé le match en prolongation. Des buts de Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo avaient ensuite permis au Real de remporter sa 10e Ligue des champions (4-1). « Je serai ravi de le voir et de le saluer », a ajouté l’entraîneur à propos du natif de Camas.

Sur le match face à Séville, Ancelotti s’est dit « sûr qu’il fera un grand match, parce qu’il a les qualités pour le faire. » Et s’il marque contre son ancien club? « J’espère que ce ne sera pas le cas, mais il pourra faire ce qu’il veut », a conclu El Mister a propos d’une possible célébration de but de Ramos. Pour rappel, le match Séville-Real Madrid est prévu ce samedi à partir de 17h30 (GMT+1), au stade Ramón Sánchez Pizjuán.