Liga: avec Mbappé et sans Vinicius, le Real Madrid dévoile ses 7 intouchables

Le temps des grandes décisions approche au Real Madrid. Éliminé des principaux rendez-vous et incapable de décrocher le moindre trophée majeur cette saison, le géant espagnol s’apprête à ouvrir un nouveau cycle. Dans les couloirs de Valdebebas, l’idée d’un vaste chantier sportif prend de plus en plus d’ampleur. Au cœur des réflexions, un nom revient avec insistance : José Mourinho. L’ancien technicien madrilène apparaît comme une option crédible pour reprendre un vestiaire fragilisé et redonner une identité compétitive à une équipe en perte de repères. Son profil, réputé pour sa rigueur et sa gestion des grands rendez-vous, séduit une partie de la direction.

Mais la révolution ne devrait pas s’arrêter au banc. Selon plusieurs indiscrétions venues d’Espagne, seuls sept joueurs seraient aujourd’hui considérés comme totalement protégés par la direction : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappé et Endrick. Une absence retient particulièrement l’attention : celle de Vinicius Júnior. Longtemps présenté comme le visage du futur madrilène, l’international brésilien ne bénéficierait plus du même statut. En cause, des discussions compliquées autour de sa prolongation de contrat, mais aussi certaines interrogations internes sur son influence dans le collectif. À Madrid, l’été s’annonce donc agité. Et personne, ou presque, ne semble désormais à l’abri.