L’idéologie du genre est « l’une des colonisations idéologiques les plus dangereuses », Pape François

Dans une interview publiée à la veille du dixième anniversaire de son pontificat, le pape François a lancé une nouvelle charge contre la théorie du genre. Le souverain pontife a déclaré que l’idéologie du genre est « l’une des colonisations idéologiques les plus dangereuses » aujourd’hui.

Lors d’une interview accordée à la journaliste Elisabetta Piqué pour le quotidien argentin La Nación, le pape François a déclaré que ce qui l’avait rendu le plus heureux au cours de ces dix années était de « faire de la place à tous dans l’Église ». Le pape a répondu par la négative à la question de savoir s’il était en train de rédiger une nouvelle encyclique et a également nié qu’on lui ait demandé d’écrire un document sur le thème du genre.

À cet égard, il a estimé qu’une anthropologie du genre était « extrêmement dangereuse » « parce qu’elle annule les différences et cela annule l’humanité », ce qu’il a distingué d’une approche pastorale des personnes ayant des orientations sexuelles différentes. « Pourquoi est-elle dangereuse ? Parce qu’elle estompe les différences et la valeur des hommes et des femmes », a-t-il ajouté.

« Toute l’humanité est la tension des différences. C’est à travers la tension des différences qu’il faut grandir. La question du genre dilue les différences et rend le monde identique, tout terne, tout semblable, ce qui est contraire à la vocation humaine. » Le pape François a souvent utilisé le terme de « colonisation idéologique » au cours des dix années de son pontificat, en particulier pour décrire les cas où l’aide financière aux pays en développement a été liée aux contraceptifs, à l’avortement, à la stérilisation et aux idéologies de genre.

À quelques jours du 10e anniversaire de son pontificat, le 13 mars, le pape s’est dit particulièrement heureux de l’héritage de sa « ligne pastorale de pardon et de compréhension des gens, pour faire de la place à tous dans l’Église ». Interrogé sur les erreurs qu’il aurait pu commettre au cours des dix dernières années, le pape a regretté d’avoir parfois perdu patience. « Plus d’une fois. Ce n’est pas paru dans les journaux, mais plus d’une fois », a-t-il ajouté en riant.